У тимчасово окупованому місті Феодосії у Криму місцева вчителька російської мови намагалася підпалити військкомат коктейлем Молотова, але пляшка із запалювальною сумішшю розбилася на асфальті через невдалий кидок.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, 51-річну жінку затримала “група туристів”, в якій "випадково" опинилися двоє військових.

Російські пропагандисти заявляють, що цей вчинок був не актом помсти окупантам, а завданням від невідомого “куратора”. З посиланням на очевидців вони повідомляють, що жінка після того, як жбурнула пляшку в напрямку місцевого військкомату розмовляла з кимось по телефону і повідомила, що її “прийняли”.

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Затриману передали працівникам російської поліції, які охороняли військову установу окупантів, після чого її відправили на допит до спецслужб.

Не важко здогадатися, що незабаром російські пропагандисти озвучать офіційну версія про причетність до “теракту” співробітників СБУ чи навіть ГУР Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно Федеральна служба безпеки РФ, оголосила про відвернення "замаху" на пропагандисток Кремля Маргариту Симоньян і Ксенію Собчак та одразу показала “зізнання” головного звинуваченого — 18-річного московського неонациста Михайла Балашова.

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