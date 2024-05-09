Учні досі вивчають російську мову в школах: Кремінь назвав області

За два роки у 100 разів зменшилася кількість здобувачів освіти, які навчалися російською мовою.

У школах Харківської та Дніпропетровської областей учні досі вивчають російську мову.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови України Тарас Кремінь в ефірі Українського радіо.

За його словами, це кілька закладів освіти - 45 класів та 768 дітей. Водночас, він зауважив, що ці дані були отримані на початку навчального року, тож, можливо, нині ситуація вже змінилась.

"Ця статистика є незначною. За останні два роки у 100 разів зменшилася кількість здобувачів освіти, які навчалися російською мовою або вивчали російську як окремий предмет. На всю Україну зараз залишається трохи менше тисячі таких учнів у кількох областях", – сказав Кремінь.

Він додав, що держава не бореться з російською мовою, а намагається утверджувати українську, аби вона була в кожному куточку України.

Раніше Кремінь розповів, що діти в школі активніше використовують державну мову, однак за її межами цей відсоток є значно меншим.

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