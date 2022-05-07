Учні на тимчасово окупованих територіях України можуть закінчити школу дистанційно: як це зробити

Учні на тимчасово окупованих територіях України можуть закінчити школу дистанційно: як це зробити

У межах укладеного Меморандуму про співпрацю МОН із приватною дистанційною школою "Атмосферна Школа" для учнів 1-11 класів, усім здобувачам освіти, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, надається можливість на безоплатній основі завершити навчальний рік і отримати відповідні документи.

Для проходження річного оцінювання в дистанційній формі батькам учнів достатньо написати заяву на вступ дитини на сайті школи та мати доступ до Інтернету для навчання.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

В умовах правового режиму воєнного стану важливо забезпечити права учнів на продовження здобуття освіти, зокрема, в установленому порядку перевести їх на наступний рік навчання, видати свідоцтва, табелі та документи про здобуття освіти.

Відповідно до методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року, семестрове оцінювання за II семестр може здійснюватися за результатами:

тематичного оцінювання;

поточного оцінювання, отриманого учнями під час очного, змішаного та дистанційного навчання;

підсумкового оцінювання за II семестр, що може здійснюватися й у вигляді письмової контрольної роботи, онлайн-тестування, діагностичної роботи, усної співбесіди тощо.

Річне оцінювання МОН рекомендує здійснювати на підставі семестрових або скоригованих оцінок. Звертаємо увагу, що річна оцінка не обов'язково є середньою арифметичною від оцінок за I і II семестри.

За відсутності в учнів із числа тимчасово переміщених осіб і з тимчасово окупованих територій задокументованих результатів оцінювання за I семестр, річне оцінювання може здійснюватися за результатами II семестру. За відсутності в учнів результатів підсумкового оцінювання за II семестр – за результатами I семестру з урахуванням поточного оцінювання у II семестрі.

У разі відсутності результатів річного оцінювання, після завершення навчання учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання.