Уточнені дані ДСНС про трагедію у Броварах: повідомляється про одну загиблу дитину

Травмовано 25 осіб, з них 11 дітей, яких госпіталізовано до лікарень

Державна служба з надзвичайних ситуацій утонила дані щодо трагедії у Броварах під Києвом.

Про це пише пресслужба ДСНС.

Так, станом на 15:00 на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту.

"Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється)", - йдеться в повідомленні.

Наразі ДСНСівці проводять пошуково-рятувальні роботи у будівлі дитсадка.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині поруч із дитячим садком та житловим будинком розбився вертоліт. Спочатку повідомлялося про 17 загиблих осіб.

У катастрофі загинуло вище керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євген Єнін.

Серед загиблих також: заступниця керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, керівник охорони міністра Михайло Павлушко та фотограф МВС Микола Анацький.