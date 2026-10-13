«Учора махати трусами, а сьогодні читати диктант»: у Мережі сваряться через Дашу Астаф’єву на Радіодиктанті-2026

Скандал через Дашу Астаф’єву на Радіодиктанті

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Радіодиктант національної єдності щороку виконує протилежну функцію — ще до його початку, впродовж самого диктанту і після його проведення українці не втрачають можливості посваритися у соціальних мережах на найрізноманітніші теми і влаштувати скандал. Зокрема, після того, як оголосили читців та автора диктанту, у Threads почалися сварки через Дашу Астаф’єву.

Замість того, аби зосередитися на значенні самої події, частина суспільства почала сперечатися про минуле артистки, її зовнішність і відповідність певним уявленням про те, хто має представляти українську мову.

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ТСН зібрала все найцікавіше, що пишуть про національний радіодиктант 2026.

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Радіодиктант національної єдності: як він розєднав українців у Threads

Традиційно після оголошення новини про читців диктанту українці розділилися на два табори: тих, хто підтримує ідею, аби текст читала Даша Астаф’єва, і тих, хто категорично проти цього.

Усе почалося з того, що деяких українців не влаштовує те, що колись Даша Астаф’єва знімалася для Playboy. Також їй закидають поїздки до РФ.

«27 жовтня Диктант національної єдності зачитають екс-модель „Playboy“ Даша Астафʼєва та вчитель української мови й літератури Артур Пройдаков. Я б ще Джозефіну Джексон туди долучив… Щоб вже точно заохотити до участі всіх школярів пубертатного віку…», — пише журналіст Єгор Чечеринда.

У коментарях українці підтримали як жінку, так і автора публікації.

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«Щоб хто не казав, Даша читає українських поетів ПРЕКРАСНО».

«Ханжа!»

«І що? Вона менш українка від того? Чи диктант мають читати виключно небожителі в чернечих рясах?»

«Допис якраз на рівні цього самого віку»

«Це ж диктант. Вони слухати, а не розглядати їх будуть»

«Це ж та Даша, що під час війни їздила на росію? І так, війна з 14-го, якщо що»

Хто «за»: що пишуть українці

Одна підгрупа «учасників конфлікту» щодо радіодиктанту щиро не розуміє, чи є проблема. Інші ж просто не розуміють, чому вибрали саме Дашу Астаф’єву. Думок чимало.

Люди по-різному сприймають одні й ті самі події, оцінюють чужі вчинки крізь призму власних переконань і нерідко забувають, що за публічним образом стоїть жива людина, яка змінюється.

Загалом українці з позитивом ставляться до дій Даші від початку повномасштабної війни — часто згадують її волонтерство, участь у благодійних ініціативах та популяризацію читання, зокрема, створення застосунку з аудіокнигами UnderBooks.

«А поясніть мені, чим Даша Астафʼєва завадить написати Всеукраїнський радіодиктант?»

«А поясніть мені, з ким ви оце дискутуєте? Бо я не бачила жодного допису проти Астаф’євої, навпаки, весь Тредс від учора пісяє від захвату, що Даша читатиме диктант. Причому я підозрюю, що 99% коментарів той диктант і писати не будуть, і слухати»

«Як публічно розписатися в тому, що ти абсолютно відірвана від реалій і уявлення не маєш, хто така Астафʼєва і чим живе український книжковий ринок»

«Артур Пройдаков — чудовий вчитель української мови та літератури. Даша Астафʼєва — популяризатор української літератури, заснувала книжковий застосунок з аудіокнигами, де сама і надиктовує. Краще людей на цю роль годі й шукати», — пише блогер та вчитель фізики Руслан Ігорович.

«Диктант нарешті читатимуть люди, які вміють це робити. Я чекала на це РОКАМИ.»

«Нарешті у цьому році диктант буде диктувати вчитель. Давно пора. Що стосується Даші, Ви знали, що вона створила застосунок та сама надиктовує аудіокниги? Послухайте їх, вам сподобається»

«Так, прям всі вчителі капець як добре диктують ті диктанти, чи ви школу закінчили сто років тому і вже памʼять не та? В Даші чудова дикція, приємний голос, вона готується врешті-решт. Ви взагалі слухали хоча б раз Дашу? Це ж насолода».

«Фігово, звісно, коли людина намагається просувати щось хороше, правильне, добре, але у всіх перед очима тільки сцена, як вона знімає труси під ручку зі старим дідом. Люди дорослішають і змінюються. Це нормально вчора махати трусами, а сьогодні озвучувати всеукраїнський диктант. В цьому здорова еволюція. Жаль, що еволюція стосується не кожного, тому вони цього не розуміють)»

«Усі обурюються, що радіодиктант цього року буде читати Даша Астафʼєва, а мене обурює, чому щось одне повинно виключати інше? Чому Даша не може бути красивою, сексуальною, успішною і ерудованою, начитаною, з хорошою дикцією? Якби українську мову в той час, коли я вчилася в школі, викладав хтось подібний до Даші, ми б ті підмети і присудки з закритими очима підкреслювали».

«Готую ручку на 27 жовтня, бо заслуженішої вчительки і кращої читачки, ніж Астафʼєва, мені не світить».

Хто «проти» та інші аргументи

Ті, хто проти, пишуть про те, що Астафʼєва є прихильницею команди президента, що вона співачка, або ж їх часто не влаштовує те, що Даша не є вчителькою української мови.

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«Один раз треба заспівати Аво Аво кадо і все не можна радіодиктанти читати?»

«На мою думку, диктанти мають читати вчителі. Бо вони знають, як це робити правильно. Можливо, пані Астаф’єва зробить це круто, буду тільки рада»

«Її добрі справи — це прекрасно. Та чи дорівнює купа всього корисного для країни вмінню читати текст з правильною інтонацією? Чи знає вона, що коли двокрапка, то голос піднижчуємо, а коли тире — підвищуємо? Чи вона просто буде читати, як їй серце підкаже?»

«На наступний рік радіодиктант буде читати Женя Кошовий?»

«Даша Астафʼєва читатиме цьогорічний радіодиктант. До підняття архівів 3….2….1….»

Та дискусії повертаються до русла адекватності, адже українці пояснюють, що не можна ставити клеймо на людині, не почувши, як вона читає диктант.

Також є ті, хто просто вирішив долучитися до обговорення та згадати минулорічний диктант. Люди подискутували щодо того, хто читав диктант найкраще, а кого було складно зрозуміти.

У Мережі також запропонували на роль читця Леся Подерв’янського.

Радіодиктант національної єдності: хто автор і читці

Нагадаємо, автором тексту для Радіодиктанту національної єдності 2026 року став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. У березні 2022 року він приєднався до ЗСУ, брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі, а після тяжкого поранення в жовтні 2024-го демобілізувався.

У своїх книжках Дронь висвітлює тему військової служби й памʼяті про героїв, а у власному тексті для диктанту прагне показати, як мова обʼєднує всіх, працюючи з кожним окремо.

Читцями цьогорічного радіодиктанту вперше стане дует: учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Пройдаков є першим українським учителем, який увійшов до топ-10 світової премії Global Teacher Prize 2023, і наголошує, що проєкт давно переріс звичайну перевірку грамотності. Астафʼєва, яка є засновницею книжкового застосунку UnderBooks для популяризації української літератури, назвала участь у події здійсненням мрії та закликала українців разом тримати стрій.

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