"Учора загинув мій тато": діти водія Chevrolet, в якого влетів Infiniti в Харкові, написали зворушливий пост

"Учора загинув мій тато": діти водія Chevrolet, в якого влетів Infiniti в Харкові, написали зворушливий пост

Рідні загиблого чоловіка сподіваються на чесне розслідування і справедливе покарання винуватця ДТП.

У Харкові на проспекті Гагаріна 16-річний підліток на Infiniti на великій швидкості влетів влетів у Chevrolet. В результаті загинув 58-річний водій Chevrolet.

Діти загиблого водія розмістили пост у соцмережі.

"Вчора загинув мій тато. Батько двох дітей, дідусь трьох онучок і людина, яких зараз мало", - написав син.

Він попросив відгукнутися свідків аварії, зокрема, тих, які затримували кермувальника Infiniti.

Донька загиблого чоловка звернулася до усіх з проханням обійняти своїх батьків.

"Обійміть своїх батьків поки вони живі, бо іноді може бути пізно", - сказала вона.

Кермувальник Chevrolet Aveo загинув миттєво. Крім нього у салоні більше нікого не було.

На місце аварії приїхали родичі загиблого водія Chevrolet Aveo. Його син Артем каже, що тато був досвідченим і пильним водієм. Рідні сподіваються, що винуватця автотрощі покарають.

"Хотілося б, щоб не було відмазок. Що зле стало, що вмирав за кермом, ще щось. Він просто їхав швидко і йому було начхати на всіх. Я дуже сподіваюся, що він за це відповість", - розказав ТСН син загиблого водія Артем.

Нагадаємо, що повідомленням у соцмережах, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Х* (2005 р. н.). Машину йому днями купили батьки.

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