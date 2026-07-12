Учитель вдарив 11-річного школяра головою об лавку через сувенірний ніж: чим закінчилося

Суд / © pexels.com

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Учителя трудового навчання та інформатики одного з навчальних закладів Хмельниччини визнали винним у заподіянні легких тілесних ушкоджень 11-річному школяреві під час екскурсії. Педагог застосував силу, намагаючись відібрати у дитини сувенірний ніж.

Про це йдеться у вироку Кам’янець-Подільського міськрайонного суду.

Інцидент стався 25 березня 2024 року в історичній частині Кам’янця-Подільського, куди школярі прибули на екскурсію. За матеріалами справи, учень незадовго до цього купив у Хотині сувенірний ніж і хотів показати його друзям. Суд встановив, що вчитель, намагаючись забрати небезпечний, на його думку, предмет, застосував до хлопчика фізичну силу.

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Потерпілий пояснив у суді, що не погрожував ножем і не розмахував ним. За його словами, педагог схопив його за шию та вухо, після чого двічі вдарив головою об дерев’яну лавку, намагаючись відібрати сувенір.

Обвинувачений своєї вини не визнав. Він стверджував, що діяв виключно з міркувань безпеки, оскільки побоювався, що дитина може випадково поранити інших школярів. Також учитель заперечував, що душив хлопчика чи навмисно завдавав йому тілесних ушкоджень.

Втім, суд визнав переконливими показання потерпілого, двох неповнолітніх свідків, результати судово-медичних експертиз, слідчих експериментів, а також відеозапис завершення конфлікту.

За рішенням суду, педагог має компенсувати близько 1 тис. грн матеріальної шкоди, пов’язаної з лікуванням дитини, виплатити 25 тис. грн моральної компенсації потерпілому та відшкодувати державі понад 16 тис. грн витрат на проведення експертиз.

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Суд також визнав обтяжуючими обставинами те, що кримінальний проступок було вчинено щодо малолітньої дитини та у присутності інших дітей.

Учителю призначили покарання у вигляді штрафу, однак звільнили від його сплати через закінчення строків давності, оскільки з моменту вчинення правопорушення минуло понад два роки.

Нагадаємо, раніше в одному з ліцеїв Мукачева розгорівся конфлікт, який ледь не завершився трагедією. 17-річний учень закладу, демонструючи агресивну поведінку, погрожував іншим ліцеїстам предметом, схожим на ніж.

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