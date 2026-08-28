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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
325
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2 хв

Удар антициклону Steffen різко змінить погоду в Україні: синоптики попередили, де "розгуляються" грози та негода (мапа)

Атмосферний фронт з Чорного моря принесе на південь України дощі зі штормовим вітром, тоді як решту регіонів захистить сухий північний антициклон.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Літо / фото ілюстративне

Літо / фото ілюстративне / © unsplash.com

Погода в Україні 28 серпня буде контрастною: поки у більшості областей пануватиме сухий та сонячний антициклон, в той час на півдні та південному сході пройдуть грозові дощі.

Як повідомляють синоптики Українського гідрометцентру 28 серпня атмосферний фронт з Чорного моря зумовить нестійку погоду з короткочасними дощами, подекуди і з грозами на півдні та південному-сході країни.

«Погоду без опадів на решті території визначатиме поле високого тиску від антициклону з північного напрямку від України. З північного сходу до нас продовжуватиме надходити прохолодне повітря», — зазначають метеорологи.

Загалом по країні буде мінлива хмарність. Дощі пройдуть на півдні та південному-сході країни, вночі і в більшості центральних областей короткочасні дощі, подекуди із грозами. На решті території опадів синоптики не прогнозують. Вранці в Карпатах та на Прикарпатті зберігатиметься туман.

Погода в Україні 28 серпня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 28 серпня / © Укргідрометцентр

Вітер буде переважно північно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Водночас синоптики попереджають, що на півдні, південному сході країни місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +26 градусів тепла, на Закарпатті очікується до +31 градуса тепла.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що 28 серпня посилиться вплив антициклону «Steffen». За його словами, до України повернеться переважно сонячна та суха погода з температурою вночі +10…+15 градусів вище нуля та вдень від +22 до +27 градусів тепла.

Раніше синоптики дали детальний прогноз погоди на 28 серпня для великих міст України.

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