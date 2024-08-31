Удар авіабомбою по Харкову: медики надали допомогу 13-річній дівчинці

Увечері в суботу, 31 серпня, російська терористична армія завдала удару по місту Харкову.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок влучання КАБу у Слобідському районі міста пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

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"Огляд екстреними службами продовжується", - додав Синєгубов.

Наразі відомо про двох постраждалих від ворожої атаки, яким знадобилася допомога медиків.

У 13-річної дівчинки була гостра реакція на стрес. Також медики надали допомогу 20-річній дівчині.

Нагадаємо, напередодні, 30 серпня, ворог атакував Харків КАБами. Зафіксовані влучання, зокрема по 12-поверховому житловому будинку.

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