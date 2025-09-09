ТСН у соціальних мережах

Удар авіабомби по пенсіонерах на Донеччині: кількість загиблих зросла

Троє потерпілих перебувають у важкому стані.

Удар КАБа на Донеччині.

Удар КАБа на Донеччині. / © Національна поліція України

Росіяни 9 вересня скинули КАБ на людей, які отримували пенсію у селищі Ярова Донецької області. Кількість загиблих внаслідок ворожого удару зросла до 23.

Про це повідомив керівник Лиманської МВА Олександр Журавльов в ефірі "Суспільне. Студія".

З його слів, станом на 13:50, відомо також по 18 поранених. Троє потерпілих перебувають у важкому стані. Чиновник повідомив, що більшість загиблих — це люди пенсійного віку.

На місці влучання працюють поліція, рятувальники, військові та працівники адміністрації. Вони обходять навколишні будинки, аби встановити точну кількість загиблих та поранених через удар по населеному пунктові.

Зауважимо, за даними поліції, від Ярової до лінії бойового зіткнення – близько вісім кілометрів.  

Удар КАБа по людях в Яровій

У вівторок, 9 вересня, росіяни скинули авіабомбу по селищу Ярова. Атака відбулася, коли людям видавали пенсії. Моторошне відео опублікував президент Володимир Зеленський. На ньому видно, понівечені тіла багатьох загиблих. Також пошкоджений автомобіль “Укрпошти” та будівлі поруч.

Гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський заявив: існує ймовірність, що ворог міг отримати відповідні координати для здійснення удару. З його слів, від початку війни компанія та ВЦА постійно змінювали процедури безпеки. Після трагедії їх знову переглянуть.

