Удар балістикою по Полтаві: що відбувається на місці трагедії, скільки загиблих і поранених

Чорний день для мешканців міста та всіх українців.

Росія 3 вересня вдарила балістикою по навчальному закладу в Полтаві. Відомо про щонайменше чотири десятки загиблих і понад 180 поранених. Цю інформацію вже підтвердили в Міністерстві оборони України, заяву зробив і президент України Володимир Зеленський.

Усі деталі чергового страшного злочину окупантів – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Ворожа атака на Полтаву

Зранку 3 вересня у Полтаві було гучно. Місцеві жителі чули два потужні вибухи. Вони пролунали близько 09:10. За кілька хвилин до вибухів у регіоні оголосили про повітряну тривогу – о 09:08, а в Telegram-каналі Повітряних сил повідомляли про ракету в напрямку Полтави. Телеграм-канал "Труха Полтава" опублікував фото зі ймовірного місця удару – на ньому не видно локації, однак помітно, що над містом здіймається дим.

Заступниця комітету Ради з нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла у фейсбуку натякнула, що в Полтаві трапилося щось погане. Водночас вона вказала, що удар під час шикування 128-ї бригади, де загинули два десятки людей, нічому командування не навчив.

"Полтава. Шикування в 128-й бригаді нічому не навчило, ніхто не покараний, Залужний, Сирський, Павлюк усе тоді "порішали". Маємо повторення і повторення трагедій. Де межа?"

Реакція росіян

Не забарилася і реакція росіян. У російських пабліках почали ширити інформацію про нібито удар по корпусу 179-го навчально-тренувального центру військ звʼязку ЗСУ. Одна з ракет, як стверджує пропагандистський телеграм-канал "Донбасский партизан", начебто влучила в будівлю навчально-адміністративного корпусу, ще одна зруйнувала їдальню на території закладу:

"3 вересня 2024 року близько 09:10 ранку в Полтаві пролунали два гучні вибухи. За повідомленнями місцевих жителів, на місці утворилося сильне задимлення. Також фіксувався активний рух машин швидкої допомоги та пожежників".

А вже згодом Міноборони України підтвердило удар РФ по навчальному закладу в Полтаві. За наявною інформацією, для страшної атаки ворог використав дві балістичні ракети:

"Сьогодні Полтава переживає страшний день. Російський агресор завдав варварського удару по одному з навчальних закладів міста. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища. Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинилися під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників і медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ця трагедія – чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. Закликаємо всіх зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими".

Про роботу оперативних служб на місці ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві повідомив і очільник МВС Ігор Клименко:

"Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбирання завалів. Завдяки швидкій і злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги. Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скло, пошкоджено фасади.

Поліція проводить поквартирний обхід – перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно. Роботи тривають. Рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть, доки не переконаємося, що деблокували з-під завалів усіх. Щирі співчуття родинам загиблих. Швидкого одужання пораненим”.

Реакція Зеленського на трагедію

Президент України Володимир Зеленський доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скло, пошкоджено фасади. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно. На момент запису цього випуску після удару російських "Іскандерів" по Полтаві відомо про 41 загиблого та близько дві сотні поранених. Тож людей закликають здавати кров. Пошуково-рятувальна операція триває:

"Полтавці, станція переливання крові при обласній лікарні запрошує всіх небайдужих стати донорами крові. Якщо вам від 18 до 60 років і ваша вага понад 50 кг, ви можете зробити свій внесок. Кров приймають щодня від 8:00 до 14:00 за адресою: вул. Шевченка, 23. Не забудьте взяти з собою паспорт та ідентифікаційний номер".

Від 4 вересня у Полтавській області оголошено триденну жалобу, повідомив голова ОВА Філіп Пронін:

"Велика трагедія для Полтавщини та всієї країни. Ворожий підступний удар відібрав 41 життя. Поранені понад 180 людей. Щирі співчуття рідним і близьким. Від завтра область – у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим. Ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності".

Нагадаємо, триває ліквідація наслідків влучання по території навчального закладу в Полтаві. Наразі відомо про 51 загиблу людину та 219 травмованих.

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