Росіяни вдарили балістикою по будинку в Кривому Розі: фото руйнувань

Рятувальна операція триває.
Зранку 11 російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Окупанти прицільно вгатили балістикою по житловій п'ятиповерхівці.
Фото показали у пресслужбі ДСНС.
Рятувальники наголосили, що пошкоджена житлова п'ятиповерхівка. Зруйновані квартири від першого до п’ятого поверхів одного з під’їздів. Виникла пожежа.
"Попередньо, постраждали сім осіб, з них дві дитини. Надзвичайники врятували п'ять людей. Під завалами, імовірно, ще перебувають люди", - йдеться у повідомленні.
Фото наслідків
Нагадаємо, зранку 11 листопада росіяни здійснили удар ракетою по багатоповерхівці в Кривому Розі. Відомо про щонайменше вісьмох потерпілих. Серед них є двоє дітей.