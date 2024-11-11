Росіяни вдарили балістикою по будинку в Кривому Розі: фото руйнувань

Зранку 11 російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Окупанти прицільно вгатили балістикою по житловій п'ятиповерхівці.

Фото показали у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники наголосили, що пошкоджена житлова п'ятиповерхівка. Зруйновані квартири від першого до п’ятого поверхів одного з під’їздів. Виникла пожежа.

"Попередньо, постраждали сім осіб, з них дві дитини. Надзвичайники врятували п'ять людей. Під завалами, імовірно, ще перебувають люди", - йдеться у повідомленні.

Фото наслідків

Фото: ДСНС

Фото: ГУ ДСНС у Києві

Нагадаємо, зранку 11 листопада росіяни здійснили удар ракетою по багатоповерхівці в Кривому Розі. Відомо про щонайменше вісьмох потерпілих. Серед них є двоє дітей.

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