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Росіяни вдарили балістикою по будинку в Кривому Розі: фото руйнувань

Росіяни вдарили балістикою по будинку в Кривому Розі: фото руйнувань

Фото: ДСНС

Рятувальна операція триває.

Зранку 11 російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Окупанти прицільно вгатили балістикою по житловій п'ятиповерхівці.

Фото показали у пресслужбі ДСНС. 

Рятувальники наголосили, що пошкоджена житлова п'ятиповерхівка. Зруйновані квартири від першого до п’ятого поверхів одного з під’їздів. Виникла пожежа.

"Попередньо, постраждали сім осіб, з них дві дитини. Надзвичайники врятували п'ять людей. Під завалами, імовірно, ще перебувають люди", - йдеться у повідомленні. 

Фото наслідків

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© ДСНС
Фото: ДСНС
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© ГУ ДСНС у Києві
Фото: ГУ ДСНС у Києві

Нагадаємо, зранку 11 листопада росіяни здійснили удар ракетою по багатоповерхівці в Кривому Розі. Відомо про щонайменше вісьмох потерпілих. Серед них є двоє дітей. 

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