Удар балістикою по Дніпру: кількість жертв знову зросла

Ракетний удар по Дніпру. / © ДСНС

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У Дніпрі знову зросла кількість жертв через балістичний удар російської армії вдень 24 червня. Вже відомо про 21 загиблого.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“Збільшилася кількість загиблих через ракетну атаку на Дніпро, яку ворог скоїв 24 червня. Вона забрала життя 21 людини”, - наголосив чиновник.

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Зауважимо, речник Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк повідомив, що четверо людей не виходять на зв'язок. Цих людей ще шукають, є ризик виявити їхні тіла під завалами.

З його слів, під атакою росіян опинилися житлові будинки, гуртожитки, гімназії, школи й лікарні. Рятувальники досі розбирають зруйновані конструкції.

Нагадаємо, посеред дня 24 червня у Дніпрі сталася серія вибухів. Під атакою РФ також опинилося місто Самар. Росіяни атакували населені пункти балістичними ракетами.

У Дніпрі сталося багато руйнувань житлових будинків, навчальних і медичних закладів тощо. Через удар балістики пошкоджено потяг Одеса — Запоріжжя, біля якого стався “приліт”.

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Дата публікації 07:10, 25.06.25 Кількість переглядів 78 Вижити можливо! Що робити, якщо опинилися під завалами?