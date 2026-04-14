Удар балістикою по Дніпру: людей вбили просто в машинах - багато загиблих і травмованих

Реклама

У вівторок, 14 квітня, російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Загинуло щонайменше четверо осіб. Багато травмованих.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Вдень російська армія атакувала Дніпро ракетами. В обласному центрі пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та автомобілі містян.

Реклама

Атака на Дніпро — що відомо про жертв

Унаслідок обстрілу загинули четверо людей. Наразі на місці обстрілу працюють всі необхідні служби, а тому точна кількість постраждалих уточнюється.

«Загиблі та поранені — цивільні особи, які рухалися автодорогою на власних автомобілях», — наголосили у повідомленні.

Своєю чергою, очільник ОВА Олександр Ганжа уточнив, що поранення отримали 25 осіб. Відомо, що 21 людину шпиталізували. Зокрема, десять травмованих перебувають у важкому стані.

З його слів, у постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи.