Удар балістикою по Дніпру: людей вбили просто в машинах - багато загиблих і травмованих
У вівторок, 14 квітня, російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Загинуло щонайменше четверо осіб. Багато травмованих.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Вдень російська армія атакувала Дніпро ракетами. В обласному центрі пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та автомобілі містян.
Атака на Дніпро — що відомо про жертв
Унаслідок обстрілу загинули четверо людей. Наразі на місці обстрілу працюють всі необхідні служби, а тому точна кількість постраждалих уточнюється.
«Загиблі та поранені — цивільні особи, які рухалися автодорогою на власних автомобілях», — наголосили у повідомленні.
Своєю чергою, очільник ОВА Олександр Ганжа уточнив, що поранення отримали 25 осіб. Відомо, що 21 людину шпиталізували. Зокрема, десять травмованих перебувають у важкому стані.
З його слів, у постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи.