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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Удар балістикою по Дніпру: влада назвала кількість загиблих і потерпілих

Внаслідок російської атаки на Дніпропетровщині травмовано майже 300 осіб.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Дніпро 24 червня.

Атака на Дніпро 24 червня.

Внаслідок балістичного удару по Дніпру 24 червня загинуло 18 осіб. У місті Самар жертвами російської атаки стали дві людини.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За словами чиновника, через російську атаку в регіоні загалом постраждали майже 300 людей.

Зауважимо, що сьогодні на Дніпропетровщині день жалоби за жертвами вчорашньої атаки РФ.

Атака на Дніпро

Напередодні вдень під час повітряної тривоги у Дніпрі сталася серія потужних вибухів. Посеред дня РФ атакувала місто ракетами. За інформацією моніторингів, попередньо, було застосовано чотири «Іскандер-М».

Зокрема, “приліт” стався поруч з потягом поїзд №52 Одеса-Запоріжжя, який саме був у дорозі. Минулося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці. Вибуховою хвилею було сильно пошкоджено вагони.

Сьогодні в місті оголошено День жалоби за загиблими. Міський голова Борис Філатов каже, що обстріл РФ - “це безпрецедентна кількість руйнувань, яких місто ще не бачило за весь час повномасштабної війни…”.

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