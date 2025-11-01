- Дата публікації
Удар балістикою по Миколаєву: кількість потерпілих зросла
У суботу, 1 листопада, РФ атакувала балістичною ракетою Миколаїв. Кількість потерпілих зросла до 19 людей.
Через удар РФ по Миколаєву 1 листопада збільшилася кількість постраждалих. Цифра становить 19 осіб.
Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Як зауважив посадовець, серед потерпілих — 9-річна дівчинка. Медики надали їй допомогу амбулаторно.
«Ще чотирьом постраждалим медична допомога була також надана амбулаторно, інші — залишаються в лікарні», — констатував Кім.
Ми вже писали, що росіяни 1 листопада вдарили по Миколаєву. Ворог поцілив балістикою.
На жаль, загинула людина. Спершу була інформація про 15 потерпілих.
Пошкоджень зазнала АЗС та автомобілі.