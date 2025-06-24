Удар балістики по Дніпру: знову зросла кількість загиблих, багато поранених (оновлено)

Атака РФ на Дніпро / © ДСНС

Реклама

У Дніпрі зростає кількість загиблих внаслідок балістичного удару російської армії 24 червня. Відомо про щонайменше вісьмох жертв. Постраждало 84 осіб.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак станом на 15:00.

За словами чиновника, 62 травмованих шпиталізовані до медзакладів. Окрім того, медики оцінюють стан семи поранених як тяжкий. Зауважимо, раніше Лисак інформував, що серед постраждалих є десятеро дітей.

Реклама

“Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто перебував у зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів”, — наголосив Лисак.

Зауважимо, що в Самару наразі відомо про двох загиблих. Окрім того, 11 людей травмовано. Четверо — в тяжкому стані.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Дніпрі сталася серія вибухів. Російські військові атакували місто балістикою. За інформацією моніторингових каналів, РФ ударила ракетами “Іскандер-М”.

Відомо, що через удар балістики пошкоджено потяг Одеса — Запоріжжя, біля якого стався “приліт”. Вибухова хвиля пошкодила вагони. Минулося без загиблих пасажирів і працівників “УЗ”.

Реклама

Дата публікації 12:15, 24.06.25 Кількість переглядів 144 Балістика РФ влучила біля поїзду Одеса-Запоріжжя