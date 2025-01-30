Удар безпілотника по багатоповерхівці у Сумах: у поліції заявили про збільшення числа постраждалих

У Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок удару ворожого дрона у багатоповерхівку.

Про це інформує Національна поліція України.

У повідомленні вказується, що всього поранення отримали семеро людей, серед яких одна дитина.

"Внаслідок влучання БПЛА поранено семеро мирних мешканців, серед яких дитина. Пошкоджень зазнав десятиповерховий житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у поліції заявили, що наразі на місці події діють усі екстрені служби, постраждалим надається допомога.

У дворі будинку розгорнуто штаб ліквідації наслідків атаки, куди громадяни можуть звернутися за допомогою.

Удар. дроном по багатоповерхівці у Сумах / Фото: Нацполіція

Удар. дроном по багатоповерхівці у Сумах / Фото: Нацполіція

Раніше повідомлялося, що у місті Суми в ніч проти 30 січня ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок.

Ми раніше інформували, що ворог атакував Київ безпілотниками, які були начинені шрапнеллю.

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