Удар безпілотника по багатоповерхівці у Сумах: у поліції заявили про збільшення числа постраждалих

Наразі на місці події діють усі екстрені служби.
У Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок удару ворожого дрона у багатоповерхівку.
Про це інформує Національна поліція України.
У повідомленні вказується, що всього поранення отримали семеро людей, серед яких одна дитина.
"Внаслідок влучання БПЛА поранено семеро мирних мешканців, серед яких дитина. Пошкоджень зазнав десятиповерховий житловий будинок", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у поліції заявили, що наразі на місці події діють усі екстрені служби, постраждалим надається допомога.
У дворі будинку розгорнуто штаб ліквідації наслідків атаки, куди громадяни можуть звернутися за допомогою.
Раніше повідомлялося, що у місті Суми в ніч проти 30 січня ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок.
Ми раніше інформували, що ворог атакував Київ безпілотниками, які були начинені шрапнеллю.
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