Удар безпілотниками по Україні: у КМВА розповіли про наслідки на Київщині

Російські окупанти знову атакували територію України безпілотниками, зокрема Київський регіон.
Російські загарбники вночі здійснили черговий напад на Київську область із використанням безпілотників. Усі ворожі цілі було знищено.
Про це повідомляє КМВА.
"Ворог вночі вкотре атакував Київщину дронами. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", - повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
За його словами, внаслідок атаки ніхто з мирних жителів не постраждав, також відсутні влучання в об'єкти критичної та житлової інфраструктури.
Єдиними наслідками нападу стали незначні пошкодження скління двох квартир та балконів в одному з районів області.
"Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків нічної атаки", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, у ніч проти суботи, 16 листопада, окупанти запустили по Україні 83 ударних БПЛА типу Shahed-131/136. Сили ППО знищили 53 дрони.
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