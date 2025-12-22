Затримки до семи годин: "Укрзалізниця" оновила розклад поїздів

Потяг

Через атаку безпілотника на залізничну інфраструктуру на Житомирщині низка пасажирських поїздів змушена рухатися обʼїзними маршрутами, що призвело до затримок від півтори до понад семи годин.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці» на Facebook.

Затримки спостерігаються у таких поїздах

№45/46 Харків — Ужгород: +7 год 24 хв

№19/20 Холм — Київ: +3 год 10 хв

№67/68 Варшава — Київ: +3 год 10 хв

№715/716 Перемишль — Київ: +3 год 02 хв

№27/28 Чоп — Київ: +2 год 20 хв

№749/750 Київ — Відень: +2 год 07 хв

№351/352 Кишинів — Київ: +2 год 05 хв

№63/64 Харків — Перемишль: +2 год 04 хв

№111/112 Ізюм — Львів: +2 год 04 хв

№107/108 Солотвино — Київ: +2 год 00 хв

№773/774 Жмеринка — Конотоп: +2 год 00 хв

№705/706 Перемишль — Київ: +1 год 30 хв

«Укрзалізниця» наголошує, що рух усіх поїздів забезпечується в обхід пошкоджених ділянок, а пасажирам рекомендують уточнювати розклад перед поїздкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що неподалік Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд, рух низки рейсів Укрзалізниця обмежено й перенаправлено об’їзними маршрутами.