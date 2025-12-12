- Дата публікації
Удар безпілотниками по Харківщині: у Нововодолазькій громаді зросла кількість постраждалих
Ворог атакував Нововодолазьку громаду безпілотниками типу «Герань-2».
На Харківщині зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Нововодолазькій громаді.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
«На цей час загалом шестеро людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес, один чоловік — у тяжкому стані», — зазначив він.
Синєгубов запевнив, що усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
Попередньо, окупанти вдарили безпілотниками типу «Герань-2». Більш детальна інформація зʼясовується.
Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині 7 грудня. За словами Гусарова, рух дорожнім полотном греблі припинено. Посадовець закликав мешканців зберігати спокій. Зазначається, що гребля вже зазнавала обстрілів раніше: 2022 року росіяни пошкодили її верхній шлюз.