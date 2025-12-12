ТСН у соціальних мережах

Удар безпілотниками по Харківщині: у Нововодолазькій громаді зросла кількість постраждалих

Ворог атакував Нововодолазьку громаду безпілотниками типу «Герань-2».

Залишки ворожого дрону "Герань-2"

Залишки ворожого дрону «Герань-2» / © Полтавська обласна державна адміністрація

На Харківщині зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Нововодолазькій громаді.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

«На цей час загалом шестеро людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес, один чоловік — у тяжкому стані», — зазначив він.

Синєгубов запевнив, що усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Попередньо, окупанти вдарили безпілотниками типу «Герань-2». Більш детальна інформація зʼясовується.

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині 7 грудня. За словами Гусарова, рух дорожнім полотном греблі припинено. Посадовець закликав мешканців зберігати спокій. Зазначається, що гребля вже зазнавала обстрілів раніше: 2022 року росіяни пошкодили її верхній шлюз.

