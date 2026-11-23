Ворожі «Шахеди» / © t.me/SJTF_Odesa

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Російські війська протягом минулої доби та в ніч проти 23 листопада атакували Житомирщину, завдавши пошкоджень цивільній та залізничній інфраструктурі, зокрема дитячому садочку.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у Telegram.

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За даними ОВА, удари зафіксовані одразу у двох районах області:

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Житомирський район: ворог спрямував удар на будівлю дитячого садочка.

Коростенський район: російський безпілотник атакував тепловоз поблизу залізничної станції. Крім того, через падіння уламків БпЛА в районі пошкоджено господарську споруду та вибито вікна у приватному житловому будинку.

Внаслідок влучань спалахнули пожежі, які рятувальники ДСНС оперативно загасили. За попередньою інформацією, загиблих та поранених серед цивільного населення немає.

Очільник області подякував силам протиповітряної оборони, підрозділам ДСНС та всім екстреним службам за захист регіону і швидку ліквідацію наслідків обстрілів.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва на ранок 23 листопада зафіксовано падіння ворожих дронів на два навчальні заклади.

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