Удар біля кордону з Польщею: після атаки на Волині без світла частина громади
Росіяни вдарили по енергооб’єкту поблизу Нововолинська — у частині громади зникло світло, є перебої з водопостачанням.
Під час повітряної тривоги у Нововолинську пролунали вибухи. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання в енергооб’єкт поблизу міста.
Як повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус, частина громади залишилася без електропостачання, також виникли перебої з водою.
Особливу тривогу викликає той факт, що удар стався всього за близько 15 кілометрів від кордону з Польщею, що підкреслює ризики для прикордонних регіонів.
За попередніми даними, пошкодження енергооб’єкта є серйозними. На місці працюють відповідні служби, інформація уточнюється.
