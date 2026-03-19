Удар біля кордону з Польщею: після атаки на Волині без світла частина громади

Росіяни вдарили по енергооб’єкту поблизу Нововолинська — у частині громади зникло світло, є перебої з водопостачанням.

Під час повітряної тривоги у Нововолинську пролунали вибухи. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання в енергооб’єкт поблизу міста.

Як повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус, частина громади залишилася без електропостачання, також виникли перебої з водою.

Особливу тривогу викликає той факт, що удар стався всього за близько 15 кілометрів від кордону з Польщею, що підкреслює ризики для прикордонних регіонів.

За попередніми даними, пошкодження енергооб’єкта є серйозними. На місці працюють відповідні служби, інформація уточнюється.

Нагадаємо, що раніше "Шахед" атакував Головне управління СБУ у Львівській області — що відомо про наслідки

