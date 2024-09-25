Удар бомбами по багатоповерхівці в Харкові: кількість загиблих зросла

Армія РФ скинула бомбу на житловий будинок посеред дня.

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок удару КАБом по багатоповерхівці 24 вересня. Відомо про чотирьох жертв російської атаки.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, рятувальники деблокували тіло загиблої жінки.

"Внаслідок вчорашнього ворожого удару по Харкову - четверо загиблих", - йдеться у повідомленні.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що під завалами будинку у Київському районі знайдено тіло загиблої жінки. Зараз його дістають рятівники.

Нагадаємо, вдень 24 вересня РФ скинула бомби на житлові райони Харкова. Сталося влучання КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.

Десятки поранених у Харкові та Запоріжжі! Росіяни атакували житлові будинки!

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