Удар БпЛА на Харківщині: троє людей отримали поранення — прокуратура (фото)

Один будинок зруйновано повністю, щонайменше 12 пошкоджено.
Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Харківщині троє людей отримали поранення.
Про це йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.
У повідомленні вказується, що 26 березня у період з 20:40 по 21:05 війська РФ атакували ударними безпілотниками населений пункт Золочів Богодухівського району.
"Один будинок зруйновано повністю, щонайменше 12 пошкоджено. Також пошкоджено адміністративну будівлю, місцевий стадіон та електромережі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється, що поранення дістали 18-річна дівчина, її 26-річний брат, а також 68-річна жінка.
"Також ще пʼять людей зазнали гострої реакції на стрес, серед них 4-річна дівчинка, троє жінок віком 46, 66 та 69 років, а також 48-річний чоловік", - заявили у прокуратурі.
Раніше повідомлялося, що Росія збільшує кількість екіпажів "Шахедів" для атак по Україні.
Ми раніше інформували, що російські дрони тероризують жителів Запорізької області, загарбники "полюють" на цивільних.
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