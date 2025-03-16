Удар БпЛА по багатоповерхівці у Чернігові: рятувальники загасили пожежу

Рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці у Чернігові, яка виникла після удару ворожого безпілотника.

Про це інформує ДСНС.

У повідомленні вказується, що наразі на місці триває розбір завалів.

Внаслідок атаки пошкоджені 3 автівки.

"Наразі постраждалих не виявлено. Евакуйовано одну літню жінку. На місці працюють екстрені служби, психологи ДСНС надають допомогу постраждалим", - йдеться у повідомленні.

Удар БпЛА по багатоповерхівці у Чернігові / Фото: ДСНС

Раніше повідомлялося, що Росіяни 15 березня атакували Чернігів. Влучання шахедів зафіксовано в двох районах міста.

Ми раніше інформували, що росіяни потужно вдарили по Україні балістикою і дронами.

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