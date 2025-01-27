Удар БпЛА по багатоповерхівках Дніпра: мешканці розповіли про пережиту атаку

Пані Олена вирішила тимчасово перебратися на кухню, адже там шибки вціліли й набагато тепліше.

Мешканці Дніпра розповіли про перші хвилини удару БпЛА по багатоповерхівках. На щастя, минулося без жертв, утім, людям доведеться вставляти вікна. Жителі будинків, які постраждали, потроху оговтуються від пережитого.

Кадри оприлюднив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Місцеві називають такі атаки ворога навіть не терором, а геноцидом. Звичайний спальний район Дніпра, де вирує життя, скрізь багатоповерхівки. Люди пережили дійсно складну ніч. Їхні оселі понівечені", – підкреслив посадовець.

Мешканці Дніпра розповіли про перші хвилини удару БпЛА по багатоповерхівках

Жителі Дніпра про перші миті атаки

За словами мешканки пошкодженого будинку Світлани, її сім'я була вдома.

"Одразу було яскраво, щось на даху загорілося", – каже вона.

Жителі зізнаються: так гучно ще ніколи не було. Декого скинуло з ліжка вибуховою хвилею.

"Добре, що всі живі та здорові. А вікна – ну що, будемо вставляти", – сказав Анатолій.

Як розповіла сусідка Олена, вона прокинулася від того, що посипалося скло.

"Далі поміряла тиск, у мене 170 на 90. Напилася таблеток, вділася й пішла туди, де люди, питати: що це, чого це, як це", – каже жінка.

А інша жителька Надія визнала: неможливо жити в такому стресі щодня.

"Намагаємося триматися, працювати, навчати дітей, підтримувати дух одне одного. Тому що по-іншому не можна", – завершила вона.

Нагадаємо, вночі 27 січня у Дніпрі пролунав вибух.

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