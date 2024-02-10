Удар БпЛА по Харкову, Сенат США розпочав обговорення допомоги Україні: головні новини ночі 10 лютого 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
- У Харкові внаслідок ворожого обстрілу горить 14 будинків — Терехов (відео) Читати далі –>
- Сенат США підтримав початок обговорення законопроєкту про допомогу Україні Читати далі –>
- НАТО хоче взяти на себе координацію постачання зброї до України — ЗМІ Читати далі –>
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