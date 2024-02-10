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Удар БпЛА по Харкову, Сенат США розпочав обговорення допомоги Україні: головні новини ночі 10 лютого 2024 року

Удар БпЛА по Харкову, Сенат США розпочав обговорення допомоги Україні: головні новини ночі 10 лютого 2024 року

Сенат США / Фото: pixabay.com

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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

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