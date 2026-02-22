Удар БПЛА по "швидкій" на Сумщині: подружжя рятувало поранених і загинуло

Швидка допомога / © ТСН

Під час евакуації поранених у Сумській області внаслідок удару ворожого безпілотника по кареті швидкої допомоги загинули четверо людей, серед них поліцейський офіцер громади та його дружина — фельдшер екстреної медичної допомоги; водій «швидкої» перебуває у вкрай тяжкому стані.

Про це повідомила Поліція Сумської області у Facebook.

За інформацією правоохоронців, трагедія сталася 21 лютого у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району. Під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський офіцер громади Сергій Славський. Разом із ним загинула його дружина Христина, яка працювала фельдшером екстреної медичної допомоги.

Подружжя надавало допомогу 17-річному та 24-річному хлопцям, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в селі Зноб-Трубчевська. Після надання першої допомоги поранених евакуювали каретою швидкої допомоги до районного центру.

«Під час руху у селі Чигин автомобіль швидкої допомоги був атакований ворожим безпілотником. Унаслідок удару поліцейський Сергій Славський, його дружина Христина та двоє поранених загинули на місці», — йдеться у повідомленні поліції.

Водія карети швидкої допомоги з тяжкими пораненнями госпіталізували до медичного закладу. Його стан лікарі оцінюють як вкрай тяжкий.

Сергій Славський / © Поліція Сумської області

У поліції зазначили, що Сергію Славському було 32 роки. Із 2023 року він ніс службу в прикордонній громаді, працюючи в умовах постійної загрози. Поліцейський брав участь в евакуації цивільного населення, першим прибував на місця обстрілів, реагував на надзвичайні події та допомагав мешканцям громади.

Його дружині Христині було 25 років. Працюючи фельдшером, вона рятувала життя постраждалих від російської агресії та надавала медичну допомогу у найскладніших умовах.

«Разом із чоловіком вони діяли злагоджено й самовіддано, попри постійну небезпеку», — наголосили у поліції.

