- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 19
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар БпЛА по Сумах: постраждали 14 людей, серед них підліток і 87-річна жінка
У Сумах внаслідок атаки ворожих БпЛА по житлових будинках постраждали 14 людей, серед них — підліток і літні мешканці.
У Сумах внаслідок сьогоднішньої атаки російських безпілотників по житлових будинках постраждали 14 людей.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.
За його словами, серед поранених — 14-річний хлопець. Медики надали йому необхідну допомогу на місці.
Також госпіталізували 87-річну жінку. Зазначається, що більшість постраждалих — люди літнього віку.
Очільник ОВА наголосив, що російські війська цілеспрямовано атакують житлові райони міста, завдаючи ударів по домівках цивільних.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, що зранку 10 квітня російські військові вдарили по п’ятиповерхівці в центрі Конотопа на Сумщині.