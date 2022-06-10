Удар був таким сильним, що з дитини спало взуття: у Польщі трамвай збив 11-річну дівчинку з України

Удар був таким сильним, що з дитини спало взуття: у Польщі трамвай збив 11-річну дівчинку з України

У столиці Польщі Варшаві 11-річна дівчинка з України потрапила у ДТП.

Нещасний випадок стався на кільцевій розв'язці де Голля. 11-річнку дівчинку з України збив трамвай.

Як пише польське видання se.pl, дитина поверталася зі школи і переходила через колію в недозволеному місці.



Сила удару була настільки потужною, що з дівчинки спало взуття. На місце викликали медичний гелікоптер, однак той не зміг приземлитися, відтак постраждалу довелося госпіталізувати до лікарні “швидкою”. Зараз медики борються за її життя.

Відомо, що 11-річна дівчинка приїхала разом з матір'ю до Польщі наприкінці лютого, втікаючи від війни в Україні.

Читайте також: