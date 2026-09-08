Удар був умисно прорахований: Зеленський розкрив деталі нічної атаки РФ

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Вночі проти 8 вересня армія агресорки Росії атакувала різні регіони України. Росіяни намагалися спланувати удар так, щоб завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню та життю людей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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«Складна була атака, яку росіяни намагались умисно прорахувати для якомога більшої шкоди життю: балістика, крилаті та протикорабельні ракети, реактивні „шахеди“», — наголосив український лідер.

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Глава держави акцентував, що у Києві та Харкові пошкоджено житлові будинки і цивільну інфраструктуру, у Київській області — критичні об’єкти, в Одесі — ринок, а у Сумській області під прицілом опинився тепловоз потяга «Київ-Суми».

За словами президента, сили ППО знищили 175 повітряних цілей. Втім, збити усі ракети і дрони не вдалося. Зокрема, досі складна ситуація зі знищенням балістичних цілей.

«Попри дуже хороші результати по крилатих ракетах, особливо непросто з балістикою, і щодня доводимо партнерам цю нашу потребу в перехоплювачах», — наголосив Зеленський.

Зеленський зауважив, що Київ вже обговорював це питання з американськими та європейськими партнерами. За його словами, нові зустрічі заплановані, зокрема сьогодні, з представниками держав і компаній, які можуть допомогти з постачаннями та розвитком української антибалістичної системи FREYJA.

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Як повідомлялося, вночі РФ запустили понад 200 ракет і дронів. Зокрема, протикорабельними ракетами «Онікс» і «Іскандер-М/С-400/KN-23». За даними ПС, було збито/подавлено 175 цілей, серед яких два «Іскандери» і 31 крилату ракету.

Окупанти масовано атакували балістикою і дронами Київщину. Щонайменше одна людина отримала травми. У кількох районах області пошкоджені будинки людей, підприємства, складські приміщення та автомобілі.

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