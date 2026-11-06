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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
495
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2 хв

Удар дев’ятьма авіабомбами по укриттю в Комишувасі: кількість загиблих зросла до страшної цифри

П’ять днів тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по укритті в селищі Комишуваха.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Рятувальні роботи у Комишувасі.

Рятувальні роботи у Комишувасі.

Доповнено додатковими матеріалами

П’яту добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці «прильотів» по підземному укритті в Комишувасі Запорізької області, на яке РФ скинула дев’ять бомб. Кількість жертв продовжує зростати.

Що відомо про останні дані щодо кількості загиблих — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Станом на ранок 6 листопада відомо, що атака забрала близько 50 життів. Водночас цифри влади і рятувальників дещо різняться.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що внаслідок російського авіаудару кількість жертв зросла до 50.

«Під час проведення пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла ще восьми загиблих», — йдеться у повідомленні.

Водночас т.в.о очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив про 53 жертв.

Удар по Комишувасі 2 листопада — що відомо

Вдень 2 листопада російські війська скинули на Комишуваху дев’ять авіабомб. Зокрема, надпотужні цілі скинули на укриття. Спочатку під удар потрапили люди, які прийшли по гуманітарну допомогу. Згодом окупанти атакували повторно — саме тоді, коли на місці працювали рятувальники.

За словами т.в.о. очільника ОВА Михайла Семікіна, росіяни здійснили прицільну комбіновану атаку: спершу застосували ФАБ-500, а потім скинули на підземне укриття потужну тритонну ФАБ-3000 із майже півтори тонни вибухівки.

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © ДСНС

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © ДСНС

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © ДСНС

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © ДСНС

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © ДСНС

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © ДСНС

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © ДСНС

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © ДСНС

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