Удар дрона по 16-поверхівці у Дніпрі: скільки постраждалих та що відомо про руйнування (фото)

Рятувальна операція у Дніпрі після атаки 22 січня / © ДСНС

Через дронову атаку на Дніпро 22 січня постраждали шестеро людей. Ворог частково зруйнував житловий 16-поверховий будинок, у квартирах спалахнули пожежі.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, мер Дніпра Борис Філатов та ДСНС України.

Через атаку на Дніпр безпілотниками понівечено житло людей. Наразі відомо про шістьох постраждалих, серед яких опинилася 14-річна дівчинка. Життю дитини нічого не загрожує і вона відновлюватиметься вдома.

Двоє з постраждалих потрапили до лікарні. Це 64-річна жінка та 88-річний чоловік, які перебувають у стані середньої важкості.

В ДСНС уточнили, що у Дніпрі частково зруйнована житлова 16-поверхівка. У двох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 кв.м. Із верхніх поверхів пошкодженого будинку надзвичайники врятували 16 людей.

На місці удару встановлений Пункт екстреної психологічної допомоги. Психологи надали необхідну підтримку 11 постраждалим. Також розгорнуто Пункт обігріву для населення.

Наслідки атаки ліквідовують понад 50 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС.

«Я спілкувався з людьми, і багато хто, на щастя, в момент влучання був на роботі«, — повідомив Філатов.

За його словами, на місці атаки вже працюють усі служби — ДСНС, поліція, комунальники, благодійники. Міський голова зазначив, що відпрацьовується механізм життєзабезпечення вцілілої частини будинку.

Наслідки атаки на Дніпро 22 січня (9 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Нагадаємо, вдень 22 січня ворожий безпілотник поцілив у житловий сектор Дніпра. Унаслідок атаки в будинку спалахнула пожежа. Філатов підтвердив факт влучання.

У Дніпрі під час рятувальної операції надзвичайники визволили жінку, яка опинилася заблокованою у квартирі після російського удару. На оприлюднених у Мережі відео видно, як постраждала чекала на допомогу біля вікна, а рятувальники успішно евакуювали її з пошкодженого будинку.