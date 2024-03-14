Удар дрона по багатоповерхівці у Сумах: відновлено пошуки, під завалами можуть бути люди

Постраждало щонайменше 14 осіб.
Зранку 14 березня у Сумах відновилися рятувальні роботи на місці влучання російського безпілотника. Під завалами багатоповерхівки можуть перебувати люди. Зранку рятувальники виявили ще одне - третє тіло.
Про це розповів "Суспільному" речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка.
"Вся інженерна, важка техніка на місці. Рятувальники знову продовжують розбирати руйнування. Дійсно є інформація, що під завалами можуть знаходитись люди", - каже він.
Напередодні ввечері роботи вирішили тимчасово призупинені, була загроза повторного виникнення загорянь.
Після 12:00 рятувальники повідомили, що на місці удару по п’ятиповерхівці деблокували тіло третьої загиблої людини.
У пресслужбі Сумської міської військової адміністрації повідомили, що наразі відомо про 14 постраждалих. Напередодні з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих.
Крім того, місцева влада наголошує, що у місті відновили водо-, газо-, тепло-, електропостачання - за винятком зруйнованих під’їздів.
Нагадаємо, вночі проти 13 березня у Сумах дрон влучив у багатоповерхівку. Було пошкоджено щонайменше 30 квартир, з них 15 - зруйновані. Рятувальники напередодні з-під завалів дістали тіло двох загиблих.