Удар дрона по багатоповерхівці у Сумах: відновлено пошуки, під завалами можуть бути люди

Зранку 14 березня у Сумах відновилися рятувальні роботи на місці влучання російського безпілотника. Під завалами багатоповерхівки можуть перебувати люди. Зранку рятувальники виявили ще одне - третє тіло.

Про це розповів "Суспільному" речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка.

"Вся інженерна, важка техніка на місці. Рятувальники знову продовжують розбирати руйнування. Дійсно є інформація, що під завалами можуть знаходитись люди", - каже він.

Напередодні ввечері роботи вирішили тимчасово призупинені, була загроза повторного виникнення загорянь.

Після 12:00 рятувальники повідомили, що на місці удару по п’ятиповерхівці деблокували тіло третьої загиблої людини.

У пресслужбі Сумської міської військової адміністрації повідомили, що наразі відомо про 14 постраждалих. Напередодні з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих.

Крім того, місцева влада наголошує, що у місті відновили водо-, газо-, тепло-, електропостачання - за винятком зруйнованих під’їздів.

Нагадаємо, вночі проти 13 березня у Сумах дрон влучив у багатоповерхівку. Було пошкоджено щонайменше 30 квартир, з них 15 - зруйновані. Рятувальники напередодні з-під завалів дістали тіло двох загиблих.

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