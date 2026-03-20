Удар дрона по Харкову: пошкоджено будівлю біля навчального закладу
Російські війська атакували Харків бойовим дроном: у Шевченківському районі зафіксовано влучання поблизу навчального закладу, пошкоджено будівлю — інформації про постраждалих наразі немає.
У Харкові зафіксовано ворожу атаку бойовим дроном по Шевченківському району. Влучання сталося поблизу навчального закладу, внаслідок чого у будівлі вибиті вікна.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, інформація про постраждалих станом на зараз не надходила. На місці працюють відповідні служби, триває обстеження території та уточнення наслідків атаки.
Наразі встановлюється масштаб пошкоджень і можливі загрози для мешканців району.
