Удар дрона по п'ятиповерхівці у Сумах: третю добу на місці "прильоту" тривають пошуки (фото)

У Сумах третій день тривають аварійно-пошукові роботи на місці удару російського безпілотниками по п'ятиповерховому будинку. Відомо про трьох жертв російської атаки.

Про це повідомляють в пресслужбі МВС.

Зазначається, що працівники ДСНС провели демонтаж пошкоджених, а також аварійних будівельних конструкцій та плит.

Рятувальники призупиняли роботи на ніч, а зранку знову відновили розбір завалів йдеться у сюжеті "ТСН онлайн". Під завалами зруйнованого будинку можуть перебувати ще люди. Втім, шансів, що їх знайдуть живими, майже немає. Адже після удару дрона чотири поверхи будинку просто склалися, а на місці зруйнованих квартир майже дві доби тривала пожежа.

У перші дні після влучання російського БпЛА з під-руїн дістали тіла трьох загиблих людей. Втім, від уламками може бути 20-річна дівчина, кажуть її родичі.

Наразі відомо, що 14 мешканців будинку постраждало. Четверо потерпілих досі перебувають у лікарні в стані середньої важкості.

Наслідки "прильоту" дрона

Зруйнований будинок у Сумах, куди 12 березня влетів російський дрон. / Фото: ДСНС

У Сумах третю добу тривають пошуки на місці зруйнованого будинку, куди 12 березня влетів російський дрон. / Фото: ДСНС

Зруйнований будинок у Сумах, куди 12 березня влетів російський дрон. / Фото: ДСНС

Під завалами зруйнованого будинку у Сумах можуть бути люди. / Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі проти 13 березня у Сумах дрон влучив у багатоповерхівку. Було пошкоджено щонайменше 30 квартир, з них 15 - зруйновані. Рятувальники напередодні з-під завалів дістали тіло двох загиблих.

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