Удар дрона по п'ятиповерхівці у Сумах: третю добу на місці "прильоту" тривають пошуки (фото)

Відомо про трьох загиблих.
У Сумах третій день тривають аварійно-пошукові роботи на місці удару російського безпілотниками по п'ятиповерховому будинку. Відомо про трьох жертв російської атаки.
Про це повідомляють в пресслужбі МВС.
Зазначається, що працівники ДСНС провели демонтаж пошкоджених, а також аварійних будівельних конструкцій та плит.
Рятувальники призупиняли роботи на ніч, а зранку знову відновили розбір завалів йдеться у сюжеті "ТСН онлайн". Під завалами зруйнованого будинку можуть перебувати ще люди. Втім, шансів, що їх знайдуть живими, майже немає. Адже після удару дрона чотири поверхи будинку просто склалися, а на місці зруйнованих квартир майже дві доби тривала пожежа.
У перші дні після влучання російського БпЛА з під-руїн дістали тіла трьох загиблих людей. Втім, від уламками може бути 20-річна дівчина, кажуть її родичі.
Наразі відомо, що 14 мешканців будинку постраждало. Четверо потерпілих досі перебувають у лікарні в стані середньої важкості.
Наслідки "прильоту" дрона
Нагадаємо, вночі проти 13 березня у Сумах дрон влучив у багатоповерхівку. Було пошкоджено щонайменше 30 квартир, з них 15 - зруйновані. Рятувальники напередодні з-під завалів дістали тіло двох загиблих.