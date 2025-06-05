Руїни будинку, де загинула ціла родина / © Управління ДСНС у Чернігівській області

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Під час нічного ворожого обстрілу у Прилуках загинула поліцейська Дарина Шигида. Російський безпілотник також відібрав життя її однорічного сина і мами.

Про це повідомляє Нацполіція у Facebook.

Дарина приєдналася до лав поліції у Києві в 2020 році.

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«Сильна, світла та щира. Вона була вірна присязі, справедлива, з глибоким відчуттям обов’язку — саме такою її запам’ятають колеги та всі, хто знав її. Стати поліцейською — її мрія та покликання. ЇЇ тато-пожежник з дитинства вчив доньку допомагати людям. А її чоловік, також патрульний поліцейський, завжди підтримував та допомагав на службі», — йдеться у повідомленні.

Поліцейська Дарина Шигида / © www.facebook.com/Національна поліція України

У Нацполіції наголосили, що «це не просто втрата — це вирване з корінням життя трьох поколінь».

У Прилуках від удару безпілотника загинула родина начальника ДСНС / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Нагадаємо, у Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула уся його родина.