Удар дронів по дитсадку в Харкові: з'явилися щемливі фото і відео порятунку дітей

Наслідки атаки РФ на дитсадок у Харкові. / © Управління ДСНС у Харківській області

Доповнено додатковими матеріалами

Посеред дня 22 жовтня три російські “Шахеди” вдарили по приватному дитячому садку в Харкові. Дітей вдалось евакуювати, але багато з них мають гостру реакцію на стрес.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари – це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою”, - заявив глава держави.

Президент та рятувальники показали щемливі фото порятунку дітей з дитсадка, куди влетіли російські БпЛА.

За даними ДСНС, на момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей. Всіх евакуювали до безпечного місця.

22.10.25

ФОТО

Нагадаємо, вдень 22 жовтня російська армія масовано атакувала Харків безпілотниками. Зокрема, три “Шахеди” влучили у дитячий садок, що розташований у Холодногірському районі міста. Вихованці закладу та працівники не постраждали.

Втім, відомо про семеро травмованих осіб та одного загиблого. За даними влади, жертвами стали комунальники, які працювали поруч з садочком. Окрім того, виникла пожежа у багатоквартирному будинку та складській будівлі, яка не працює.