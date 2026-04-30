Удар дронів по Одесі: кількість постраждалих зростає

Дрон / © ТСН.ua

В Одесі під час чергової атаки російських ударних безпілотників зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку. Також ворог поцілив у будівлю дитячого садка, де виникла пожежа.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, на місцях працюють рятувальники та всі оперативні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Наразі відомо про щонайменше шістьох постраждалих. Усім їм надається необхідна медична допомога.

Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих уточнюється.

Масована атака на Одесу — останні новини

Раніше у ніч проти 24 квітня російські дрони масовано атакували Одесу. Стало відомо, що є влучання у кілька житлових будинків і нежитлову споруду. Внаслідок удару постраждали щонайменше двоє людей: 72-річна жінка та 52-річний чоловік. Також пошкоджено будівлі, вибито вікна та знищено автомобілі.

За новими даними, кількість потерпілих зросла до 15 осіб. На жаль, росіяни вбили подружжя похилого віку. Чоловікові та жінці було по 75 років.

