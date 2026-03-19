Удар дроном по Львову: нові деталі про атаку по головному управлінню СБУ

У Львові уламки дрона впали на будівлю СБУ / © Associated Press

На території Головного управління СБУ у Львівській області зафіксували руйнування унаслідок російської атаки дроном ввечері, 18 березня.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Він заявив, що 18 березня, близько 22:15, ППО збила над Львовом російський бойовий безпілотник, внаслідок чого є руйнування та вибиті вікна. Минулося без жертв і постраждалих. Уламки впали на територію Головного Управління СБУ у Львівській області.

В СБУ також підтвердили удар по Головному управлінню у Львівській області. Там заявили, що на місці події здійснюють невідкладні заходи, працює слідчо-оперативна група.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Вибухи у Львові 18 березня

Вибухи у Львові пролунали близько 22:16 - перед цим місцева влада повідомляла про рух ворожого БпЛА на місто. Російський безпілотник атакував приміщення головного управління СБУ у Львівській області.