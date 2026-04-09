Удар FPV по цивільних і вибух у Сумах: є поранена

Дрон / © ТСН.ua

Російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру Сумської громади.

Інформацію озвучили на офіційній сторінці Сумської міської військової адміністрації.

У Стецьківському старостаті зафіксовано удар FPV-дроном по цивільних. Унаслідок влучання пошкоджено дві автівки, одна з них знищена повністю.

Поранення дістала власниця одного з автомобілів. Їй надали кваліфіковану медичну допомогу на місці.

Інші наслідки атаки наразі встановлюються.

Крім того, пізно ввечері мешканці Сум чули вибух. За попередніми даними, це був удар безпілотника, ймовірно типу «Молнія», по території приватного будинку на околиці міста.

Унаслідок атаки пошкоджено паркан і вибито кілька вікон. Постраждалих немає.

Нагадаємо, останніми днями в різних регіонах України фіксують небезпечні випадки з вибухонебезпечними залишками дронів-камікадзе типу Shahed drone.

Як повідомляв радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, деякі безпілотники після падіння не вибухають одразу, а детонують із затримкою.

Унаслідок таких інцидентів уже загинули щонайменше п’ятеро цивільних — люди підходили до місць падіння уламків.

Причини відкладених вибухів наразі з’ясовуються. Громадян закликають не торкатися підозрілих предметів і негайно повідомляти про них відповідні служби.