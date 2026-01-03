Удар "Іскандерами" по Харкову: загинула мама і 3-річна дитина, під завалами можуть бути люди

Удар "Іскандерами" по Харкову / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові триває розбір завалів на місці вчорашнього ворожого удару, де загинув трирічний хлопчик і його мама.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він підтвердив, що внаслідок атаки загинули двоє людей — 3-річний хлопчик і 22-річна дівчина. Поранення дістали 27 людей, семеро з них перебувають у лікарнях. Жінку, госпіталізовану у важкому стані, прооперували — наразі вона залишається в реанімації.

У зруйнованому під’їзді багатоповерхівки, де вночі знайшли тіла цих двох загиблих, за даними ОВА, людей більше не було. Однак пошукові роботи все одно тривають. Водночас, під завалами можуть перебувати ще п’ятеро людей. Під час вибуху вони бути в офісній будівлі, зв’язку з ними наразі немає.

«Потрібно віднайти й рештки людей, які могли бути в епіцентрі вибуху, і, можливо, хтось може бути ще живим під завалами, однак шансів дуже мало», — зазначив Олег Синєгубов.

Рятувальні роботи не зупинялися всю ніч і попередньо, потрібно працювати ще дві доби.

Нагадаємо, що 2 січня у Харкові дві російські ракети «Іскандер» вщент зруйнували торговельно-офісну будівлю та обвалили під’їзд житлової чотириповерхівки.

За інформацією «Суспільного», внаслідок удару загинув трирічний Максим і його мама. Серед постраждалих — 6-місячна дитина.

