Удар "Іскандером" по Кабміну: в ракеті є десятки компонентів зі США, Британії та Японії

Російська ракета "Іскандер", якою росіяни вдарили по будівлі Кабінету міністрів в Києві 7 вересня, містила понад 30 іноземних деталей. Зокрема, американського, британського та японського виробництва.

Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, по будівлі уряду влучила частина крилата ракета "Іскандер 9М727". З його слів, горіло пальне, а от бойова частина не спрацювала, “попередньо, внаслідок ураження ракети”.

“Всі точні відповіді будуть. Аналогічний досліджений "свіжий" Іскандер містить 35 компонентів американського виробництва, один – японського, один – британського, один – швейцарського, п’ять – білоруського та 57 російського", - наголосив політик.

Серед іноземних виробників – Texas Instruments, Analog Devises та Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія), Traco Power (Швейцарія), АТ "Інтеграл" (Білорусь), АТ "Мікрон", АТ "Виробнича асоціація "Стріла", АТ "Ангстрем", АТ "Дослідницько-конструкторське бюро "Ексітон", "Карачевський завод "Електродеталь" (РФ).

"Порівняно з ракетами попередніх років, стало менше компонентів з Європи і США, а більше - з Росії і Білорус", - додав Власюк.

З його слів, вся інформація була надана партнерам для санкційного реагування.

Процесор з російської ракети “Іскандер”. Фото: facebook Владислав Власюк.

Нагадаємо, вночі проти 7 вересня під час масованої атаки росіяни влучили у будівлю Кабміну. Було пошкоджено дах і верхні поверхи, виникла пожежа. джерел Defense Express повідомили, що в урядову будівлю влучила крилата ракета 9М727 комплексу «Іскандер-К», але її бойова частина, вага якої 450 кг, не вибухнула.

Військовий експерт компанії Валерій Рябих згодом пояснив, як ворог обійшов ППО, атакуючи Кабмін. За його словами, ракети здатні пробивати протиповітряну оборону, оскільки вона не гарантує стовідсоткового захисту. Окрім того, перед атакою на Кабмін було зафіксовано кілька атак дронами, а також польоти розвідувальних БпЛА.