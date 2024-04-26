Удар "Іскандером" по вокзалу в Балаклії: РФ хотіла завдати великої кількості жертв

На момент атаки до вокзалу прибувала електричка.

Ракетний удар армії РФ по залізничному вокзалу в Балаклії Харківської області 25 квітня був спрямований на велику кількість жертв. Внаслідок атака поранено щонайменше 11 осіб.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що Балаклії окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась в повітрі.

"Вказані дії збройних сил РФ були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми", - наголосили у прокуратурі.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через російську атаку було пошкоджено будівлю залізничного вокзалу: скління вікон та дах, колії. Також ушкоджено приміський електропотяг "Харків-Ізюм", який був на відстані 15 метрів від місця "прильоту".

Внаслідок ракетної атаки по залізничному вокзалу у Балаклії поранено понад 10 осіб.

Наслідки ударів РФ по Балаклії 25 квітня.

Нагадаємо, 25 квітня "Укрзалізниця" стала обʼєктом масованих атак Росії. На Донеччині під час виконання робіт загинуло троє залізничників.

Читайте також: