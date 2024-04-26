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Удар "Іскандером" по вокзалу в Балаклії: РФ хотіла завдати великої кількості жертв

Удар "Іскандером" по вокзалу в Балаклії: РФ хотіла завдати великої кількості жертв

Армія РФ завдала ракетного удару по залізничному вокзалу у місті Балаклія 25 квітня. / Фото: Харківська обласна прокуратура

На момент атаки до вокзалу прибувала електричка.

Ракетний удар армії РФ по залізничному вокзалу в Балаклії Харківської області 25 квітня був спрямований на велику кількість жертв. Внаслідок атака поранено щонайменше 11 осіб.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що Балаклії окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась в повітрі. 

"Вказані дії збройних сил РФ були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми", - наголосили у прокуратурі. 

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через російську атаку було пошкоджено будівлю залізничного вокзалу: скління вікон та дах, колії. Також ушкоджено приміський електропотяг "Харків-Ізюм", який був на відстані 15 метрів від місця "прильоту".

Внаслідок ракетної атаки по залізничному вокзалу у Балаклії поранено понад 10 осіб. / ©
Внаслідок ракетної атаки по залізничному вокзалу у Балаклії поранено понад 10 осіб.
Наслідки ударів РФ по Балаклії 25 квітня. / ©
Наслідки ударів РФ по Балаклії 25 квітня.

Нагадаємо, 25 квітня "Укрзалізниця" стала обʼєктом масованих атак Росії. На Донеччині під час виконання робіт загинуло троє залізничників.

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