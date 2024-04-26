Удар "Іскандером" по вокзалу в Балаклії: РФ хотіла завдати великої кількості жертв

На момент атаки до вокзалу прибувала електричка.
Ракетний удар армії РФ по залізничному вокзалу в Балаклії Харківської області 25 квітня був спрямований на велику кількість жертв. Внаслідок атака поранено щонайменше 11 осіб.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Зазначається, що Балаклії окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась в повітрі.
"Вказані дії збройних сил РФ були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми", - наголосили у прокуратурі.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через російську атаку було пошкоджено будівлю залізничного вокзалу: скління вікон та дах, колії. Також ушкоджено приміський електропотяг "Харків-Ізюм", який був на відстані 15 метрів від місця "прильоту".
Нагадаємо, 25 квітня "Укрзалізниця" стала обʼєктом масованих атак Росії. На Донеччині під час виконання робіт загинуло троє залізничників.