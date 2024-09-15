Удар КАБами по Харкову та наслідки руху ворожих дронів: головні новини ночі 15 вересня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворог ударив КАБами по Харкову: перші подробиці атаки Читати далі –>
- Росіяни обстріляли Сумщину, є поранені Читати далі –>
- Російські військові обстріляли селище Велетенське на Херсонщині: поранена літня жінка Читати далі –>
- Салліван озвучив можливості для нового пакета допомоги для України ще до кінця вересня 2024 року Читати далі –>
- Нічна атака безпілотників: де прозвучали вибухи в Україні Читати далі –>
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