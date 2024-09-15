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Удар КАБами по Харкову та наслідки руху ворожих дронів: головні новини ночі 15 вересня 2024 року

Удар КАБами по Харкову та наслідки руху ворожих дронів: головні новини ночі 15 вересня 2024 року

Скриншот з відео. Безпілотники знову не дали виспатися українцям

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Ворог ударив КАБами по Харкову: перші подробиці атаки Читати далі –>
  • Росіяни обстріляли Сумщину, є поранені Читати далі –>
  • Російські військові обстріляли селище Велетенське на Херсонщині: поранена літня жінка Читати далі –>
  • Салліван озвучив можливості для нового пакета допомоги для України ще до кінця вересня 2024 року Читати далі –>
  • Нічна атака безпілотників: де прозвучали вибухи в Україні Читати далі –>

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