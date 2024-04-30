Удар КАБами по Харкову: зросла кількість потерпілих

У Харкові зросла кількість потерпілих внаслідок сьогоднішньої атаки на місто. Попередньо, ворог вдарив КАБами.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов

"Уточнена інформація по постраждалим. Загиблий один, семеро поранених", - йдеться у повідомленні.

До слова, раніше керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов інформував про двох жертв атаки. Втім, за уточненими даними на 11:00 відомо про одного загиблого.

Як повідомлялося, близько 10:00 у Харкові сталися вибухи під час повітряної тривоги. Військові попереджали про загрозу КАБів.

Згодом місцева влада поінформувала, що, попередньо, агресорка Росія вдарила по Харкову КАБами. "Прильоти" сталися по Холодногірському та Київському районах міста.

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