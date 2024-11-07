Удар КАБами по Запоріжжю: кількість загиблих зросла

Поліція має інформацію про осіб, які не виходять на звʼязок.

Внаслідок удару по Запоріжжю 7 листопада зросла кількість загиблих. Удар РФ забрав життя вже 4 людей.

Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко.

Утім під завалами ще можуть бути люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

Деталі

За даними МВС, поранено 18 людей. Рятувальники дістали з-під завалів двох поранених дітей та постраждалу жінку. Потерпіла проживала на третьому поверсі, після обвалення будівлі опинилася на другому.

Залучені служби системи МВС працюють, щоб допомогти потерпілим. Слідчі та криміналісти документують черговий воєнний злочин окупантів.

"Цивільна інфраструктура вкотре під ударом. Цивільні люди для Росії – це мішень. І за це РФ понесе відповідальність", – підсумував Клименко.

Нагадаємо, у четвер, 7 листопада, російська терористична армія здійснила обстріл Запорізької області ракетами та керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по житлових будинках та лікарні.

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