Удар КАБами по Запоріжжю: постраждали дівчатка віком 8 і 13 років (фото та відео)

За попередньою інформацією, пошкоджено 12 будинків у трьох районах міста.

Увечері 19 жовтня внаслідок авіаційного удару російської терористичної армії по місту Запоріжжю зазнали пошкоджень житлові будинки та цивільна інфраструктура. Кількість постраждалих зросла до 8 людей, серед яких двоє дівчаток віком 9 та 13 років.

Місцеве управління ДСНС, міська та обласна влада, а також очевидці терористичного удару, публікують фото та відео з місця нового воєнного злочину росіян.

За попередньою інформацією, пошкоджено 12 будинків у трьох районах міста. Міські служби проводять їх обстеження.

Вибухова хвиля вибила шибки та пошкодила фасади магазинів та аптек.

Одна з авіабомб упала поблизу гіпермаркету, інша — посеред клумби на проїжджій частині вулиці.

Рятувальники ДСНС вивільнили автівку, затиснуту воротами автомийки.

Значних руйнувань зазнав один із приватних житлових будинків.



Внаслідок ворожого авіаудару постраждало 8 людей, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років, а також 82-річна жінка.

Діти перебувають у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Після огляду лікарів та надання першої допомоги двоє чоловіків та жінка від госпіталізації відмовилися.

Інших постраждалих медики зараз оглядають.

Руйнівні наслідки удару КАБами по Запоріжжю

Нагадаємо, ввечері у суботу, 19 жовтня, під час оголошеної повітряної тривоги російська окупаційна армія завдала 2 удари керованими авіабомбами по місту Запоріжжю.

Читайте також: