Удар КАБами по Запоріжжю: постраждали дівчатка віком 8 і 13 років (фото та відео)

За попередньою інформацією, пошкоджено 12 будинків у трьох районах міста.
Увечері 19 жовтня внаслідок авіаційного удару російської терористичної армії по місту Запоріжжю зазнали пошкоджень житлові будинки та цивільна інфраструктура. Кількість постраждалих зросла до 8 людей, серед яких двоє дівчаток віком 9 та 13 років.
Місцеве управління ДСНС, міська та обласна влада, а також очевидці терористичного удару, публікують фото та відео з місця нового воєнного злочину росіян.
За попередньою інформацією, пошкоджено 12 будинків у трьох районах міста. Міські служби проводять їх обстеження.
Вибухова хвиля вибила шибки та пошкодила фасади магазинів та аптек.
Одна з авіабомб упала поблизу гіпермаркету, інша — посеред клумби на проїжджій частині вулиці.
Рятувальники ДСНС вивільнили автівку, затиснуту воротами автомийки.
Значних руйнувань зазнав один із приватних житлових будинків.
Внаслідок ворожого авіаудару постраждало 8 людей, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років, а також 82-річна жінка.
Діти перебувають у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Після огляду лікарів та надання першої допомоги двоє чоловіків та жінка від госпіталізації відмовилися.
Інших постраждалих медики зараз оглядають.
Нагадаємо, ввечері у суботу, 19 жовтня, під час оголошеної повітряної тривоги російська окупаційна армія завдала 2 удари керованими авіабомбами по місту Запоріжжю.
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