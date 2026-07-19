Удар КАБами по Херсонщині: розтрощені будинки, загинула жінка

На Херсонщині загинула жінка через обстріли / © Associated Press

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Від самого ранку росіяни вдарили з авіації по Білозерській громаді на Херсонщині. Керовані авіабомби поцілили просто в житлові будинки.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

«Унаслідок атаки під завалами власної оселі загинула 75-річна жінка. Ще четверо людей постраждали. Жінок віком 53 та 54 роки доправили до лікарні у середньому стані тяжкості. Вони отримали уламкові поранення, закриті черепно-мозкові та вибухові травми, а також контузії», — зазначив він.

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Ще двом місцевим мешканцям — 61-річній жінці та 69-річному чоловіку — лікарі надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Наразі відомо про понад 20 пошкоджених будинків, деякі оселі зруйновані вщент. Також понівечено господарчі споруди, автомобілі та місцеві теплиці.

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